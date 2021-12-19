Швеция обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по хоккею одержала победу над соперниками из Чехии в матче Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

Результат встречи - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). Победу шведам принесли шайбы Густава Рюдаля (6-я минута), Лукаса Бенгтссона (45) и Тима Хеда (55). В составе сборной Чехии отличились Милан Гулаш (32) и Ян Коварж (36).

Швеция одержала первую победу на турнире, Чехия не выиграла ни одного матча на Кубке.

Кубок Первого канала - российский этап Еврохоккейтура, в котором традиционно принимают участие сборные России, Швеции, Чехии и Финляндии. В текущем розыгрыше Кубка также принимает участие сборная Канады, которая использует турнир для подготовки к зимним Олимпийским играм-2022. Матчи с Канадой не входят в зачет Еврохоккейтура.