Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович, дважды лишенный визы властями Австралии, в воскресенье вечером вылетел из Мельбурна в Дубай рейсом авиакомпании Emirates Airlines, передает агентство Associated Press.

В воскресенье Федеральный суд Австралии поддержал решение австралийского министра по делам иммиграции Алекса Хоука повторно отменить визу Джоковича, ранее не сделавшего прививку от COVID-19.

В свою очередь Федерация тенниса Австралии - организатор, турнира Australian Open, в котором Джокович теперь не сможет принять участие - заявила об уважении к такому решению суда. Судебный вердикт также поддержали премьер Австралии Скотт Моррисон и министр Хоук. Сам Джокович выразил разочарование в связи с постановлением суда, но обязался следовать ему.

Между тем, президент Сербии Александр Вучич назвал судебные слушания по делу Джоковича "фарсом со множеством лжи".

"Они (австралийские власти - ИФ) думают, что унизили Джоковича своей 10-дневней травлей, а на самом деле они унизили сами себя. Если вы говорите, что невакцинированный не имеет права въезжать в страну, Джокович бы либо туда не прибыл, либо его вакцинировали бы", - приводит AP его слова.

Также Вучич заявил, что "не может дождаться" возвращения Джоковича в Сербию, где ему всегда рады. Но Вучич не уточнил, говорил ли Джокович о планах первым делом направиться в Сербию после отъезда из Австралии.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.