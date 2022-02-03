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В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным
Теннисист Новак Джокович. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры Сербии утверждают, что нет никаких доказательств того, что Новак Джокович предоставил австралийским властям фальсифицированные сертификаты о тестировании на COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

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Прокуратура утверждает, что "электронная база данных" была проверена. Она содержит подробную информацию о тестах и результатах, и показывает, что первоначальный положительный тест Джоковича и его последующий отрицательный результат были действительными. Прокуратура Белграда заявила, что Министерство здравоохранения подтвердило подлинность документов.

Ранее в январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Ряд СМИ, в том числе Der Spiegel и BBC, сообщили о расхождениях в серийных номерах анализов, проведенных теннисисту в Сербии перед поездкой в ​​Австралию. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом. Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Сербия Новак Джокович Коронавирус

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