В Сербии признали тест Джоковича на COVID-19 действительным

Теннисист Новак Джокович. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры Сербии утверждают, что нет никаких доказательств того, что Новак Джокович предоставил австралийским властям фальсифицированные сертификаты о тестировании на COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

Прокуратура утверждает, что "электронная база данных" была проверена. Она содержит подробную информацию о тестах и результатах, и показывает, что первоначальный положительный тест Джоковича и его последующий отрицательный результат были действительными. Прокуратура Белграда заявила, что Министерство здравоохранения подтвердило подлинность документов.

Ранее в январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Ряд СМИ, в том числе Der Spiegel и BBC, сообщили о расхождениях в серийных номерах анализов, проведенных теннисисту в Сербии перед поездкой в ​​Австралию. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом. Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.