Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены довели до 24-х число наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В среду копилка команды Олимпийского комитета России, под флагом которого из-за санкций CAS выступают отечественные спортсмены, пополнилось одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Серебро завоевали биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в эстафете 4 х 6 км.

Обладателями бронзовых наград стали лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев в мужском командном спринте, Юлия Ступак и Наталья Непряева – в женском. Также бронзу заработал фристайлист Илья Буров в лыжной акробатике.

Теперь у россиян четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей. С показателями команда ОКР идет на девятом месте медального зачета. На первом находится Норвегия (13, 7, 8), на втором Германия (10, 6, 4), на третьем – сборная США (8, 7, 4).

Норвегия также лидирует и по общему числу наград (28). В тройке лучших – Россия (24) и Германия (20).

Олимпиада в Пекине проходит с по 20 февраля.