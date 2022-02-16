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Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте
Фото: АР/ТАСС
Российская лыжница Наталья Непряева

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами Игр-2022 в Пекине в лыжном командном спринте.

Победу одержала сборная Германии, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 9,85 секунды. Она на 0,71 секунды опередила россиянок и на 0,17 – ставшую второй Швецию.

Теперь в активе команды ОКР, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, 22 медали – четыре золотые, восемь серебряных и 10 бронзовых.

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