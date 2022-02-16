Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Александр Большунов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Александр Большунов и Александр Терентьев стали бронзовыми призерами Игр-2022 в Пекине в лыжном командном спринте.

Первое место заняла Норвегия, преодолевшая дистанцию за 19 минут 22,99 секунды. Второй с отставанием в 2,46 секунды стала Финляндия. Российская команда отстала от Норвегии на 4,29 секунды.

Ранее Большунов в Пекине выиграл "золото" в скиатлоне и в эстафете, а также "серебро" в гонке с раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км. Терентьев становился бронзовым призером в спринтерской гонке.

В активе команды ОКР, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, 23 медали четыре золотые, восемь серебряных и 11 бронзовые.