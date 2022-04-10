"Локомотив" крупно проиграл "Ростову" в первом матче под руководством Хапова

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" с разгромным счетом обыграли московский "Локомотив" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове закончилась со счетом 4:1 Победу хозяевам поля принесли голы Кирилла Щетинина (33-я минута), Максима Осипенко (43), Дмитрия Полоза (61) и Николая Комличенко (70, пенальти). "Локомотив" ответил голом Вильсона Изидора (81, пенальти).

Большую часть встречи "Локомотив" играл в меньшинстве - на 36-й минуте за грубую игру был удален Наир Тикнизян.

"Локомотив" проводил первый матч под руководством Заура Хапова, который был назначен на пост главного тренера команды 4 апреля.

"Ростов" поднялся на десятое место в таблице чемпионата, набрав 28 очков. "Локомотив" - шестой (37 очков).

В 25-м туре "Локомотив" ждет встреча с "Сочи", "Ростов" сыграет с тульским "Арсеналом", оба матча назначены на 17 апреля.