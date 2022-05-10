"Динамо" вышло в финал Кубка России по футболу, разгромив "Аланию"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" во вторник нанесли поражение соперникам из "Алании" (Владикавказ) в полуфинальном матче Кубка России.

Встреча проходила в Москве и закончилась с результатом 3:0. Победу "Динамо" принесли голы Фёдора Смолова (22-я минута), Арсена Захаряна (50) и Константина Тюкавина (88). На 73-й минуте за грубую игру был удален защитник "Алании" Давид Шавлохов.

"Динамо" пятый раз вышло в финал Кубка России. В 1995 году клуб выиграл трофей, в 1997, 1999 и 2012 годах проигрывало финалы.

Второй финалист определится в матче "Спартак" (Москва) - "Енисей" (Красноярск), который пройдет в Москве 11 мая.

Финал Кубка России состоится 29 мая на московском стадионе "Лужники".