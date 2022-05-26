Рафаэль Надаль вышел в третий круг Roland Garros
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Корентена Муте во втором раунде турнира Большого шлема Roland Garros.
Результат матча - 6:3, 6:1, 6:4.
Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Муте - 139-е. Муте на старте соревнования нанес поражение победителю Roland Garros-2015 швейцарцу Стэну Вавринке (264 номер рейтинга).
Рафаэль Надаль - рекордсмен по победам на Roland Garros, на его счету 13 титулов.
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43,6 млн евро. Победитель получит 2,2 млн евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.