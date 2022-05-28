Кудерметова вышла в 1/8 финала Roland Garros

Вероника Кудерметова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

В субботу в третьем раунде Кудерметова встречалась с четвертой ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. Поединок был остановлен при счете 6:3, 2:1 в пользу Кудерметовой из-за того, что Бадоса не смогла продолжить встречу.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 29-е место. В следующем раунде российская теннисистка сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Кисс (22 номер рейтинга) и казахстанкой Еленой Рыбакиной (16).