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"Ростов" обыграл "Торпедо", реализовав пенальти с третьей попытки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" нанесли поражение московскому "Торпедо" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Химках, где "Торпедо" проводит свои домашние матчи, завершилась со счетом 1:0.

На 90+3-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Торпедо". Николай Комличенко не смог реализовать пенальти, однако арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны вратаря "Торпедо" и назначил повторный удар. Вторая попытка Комличенко была также не засчитана арбитром. Третий раз к точке подошел Максим Осипенко - он был точен и принес победу "Ростову".

Всего команды сыграли 11 дополнительных минут.

"Ростов" занимает пятое место в таблице, набрав 16 очков. "Торпедо" потерпело пятое поражение подряд и идет на 15-м месте (1 очко).

В девятом туре "Ростов" сыграет с московским "Спартаком", "Торпедо" - с "Уралом" (Екатеринбург), оба матча запланированы на 11 сентября.

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