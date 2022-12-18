Иванов запланировал пообщаться в марте с World Athletics о восстановлении членства ВФЛА

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов заявил, что намерен в марте повести личную встречу с руководителями Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), на которой планирует обсудить дальнейшее восстановление ВФЛА в правах.

"Мы согласовываем этот вопрос, до конца марта это общение состоится совершенно точно и консультации о восстановлении ВФЛА пройдут уже очно", - сказал он журналистам в воскресенье на отчетной конференции федерации.

Иванов сообщил, что по истечении срока действия двухлетних санкций, наложенных на российский спорт, он снова может полноценно руководить ВФЛА.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено осенью 2015 года после допингового скандала в российском спорте. 30 ноября рабочая группа World Athletics приняла решение отложить рассмотрение вопроса о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики до весны 2023 года.

Иванов возглавил ВФЛА в ноябре 2020 года, однако в феврале 2021 года он временно оставил пост в связи с решениями Спортивного арбитражного суда, согласно которым запрещено на два года занимать такую должность, как президент ВФЛА. В феврале 2021 года Иванов сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой.

В воскресенье Иванов вернулся на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.