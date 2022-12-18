Петр Иванов вернулся на пост президента ВФЛА

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Петр Иванов вернулся на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который оставил в феврале 2020 года после решений Спортивного арбитражного суд (CAS).

"Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента ВФЛА", - сказал министр спорта Олег Матыцин в ходе отчетной конференции федерации в воскресенье.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено осенью 2015 года после допингового скандала в российском спорте. 30 ноября Рабочая группа World Athletics приняла решение отложить рассмотрение вопроса о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики до весны 2023 года.

В ноябре 2020 года ВФЛА возглавил Иванов, однако в феврале 2021 года он временно оставил пост в связи с решениями Спортивного арбитражного суда, которым запрещено на два года занимать такую должность, как президент ВФЛА. В феврале 2021 года Иванов сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой.

Отчетная конференция ВФЛА проходит в воскресенье в здании Олимпийского комитета России в Москве.