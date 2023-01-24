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Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open-2023 в Мельбурне.

В четвертьфинале соревнования 20-я ракетка мира Хачанов встречался с представителем США Себастьяном Кордой (31). В третьем сете, при счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина Корда отказался от дальнейшей борьбы.

В результате Хачанов впервые в карьере стал полуфиналистом Australian Open. Борьбу за выход в финал он поведет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 4) – Иржи Лехечка (Чехия, 71).

Из россиян турнирный путь также продолжает Андрей Рублев (6), которому в четвертьфинале предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем (5).

теннис Australian Open Карен Хачанов
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