Для россиян и белорусов на Азиатских играх создадут спецсистему отбора на ОИ в Париже

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Специальная система отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже будет введена на Азиатских играх для белорусских и российских спортсменов, сообщил газете The Indian Express исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх.

По его словам, организация разрабатывает квалификационную схему, "чтобы спортсмены из этих двух стран могли бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не "съедая" квоты, предназначенные для спортсменов Азии".

Сингх подчеркнул, что разрабатываемая "специальная система квот" позволит спортсменам из России и Белоруссию пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году "через Азию".

Он добавил, что эти условия разрабатываются в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями.

Ранее Олимпийский совет Азии выступил с предложением пригласить россиян и белорусов выступать в своих турнирах.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.