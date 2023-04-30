Россиян и белорусов допустят до международных соревнований на каноэ в нейтральном статусе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация каноэ (ICF) сообщила в воскресенье о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, в отношении официальных лиц в спортивных делегациях действие запрета сохраняется.

"Правление Международной федерации каноэ (ICF) приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам... участвовать в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "решение было принято после обширных консультаций с международным сообществом гребцов на каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами мероприятия".

Сообщается, что "будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок от российских и белорусских спортсменов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов. Сроки их включения в соревнования будут определены после того, как эта независимая комиссия установит правила и положения, необходимые для рассмотрения соответствия спортсмена требованиям, и после подтверждения антидопинговых процедур Международным агентством по тестированию (ITA)".

В федерации подчеркнули, что "правление ICF сохранит запрет на участие всех российских и белорусских официальных лиц в соревнованиях по гребле на каноэ. Официальным лицам не будет разрешено присутствовать в каком-либо официальном качестве на мероприятиях под эгидой ICF".