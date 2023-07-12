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Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина выбыла из турнира

Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина выбыла из турнира
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Выступающая под флагом Казахстана Екатерина Рыбакина потерпела поражение от Онс Жабер из Туниса в 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в пользу Жабер.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Жабер занимает шестое место, Рыбакина – третье. Родившаяся в Москве Рыбакина выиграла Уимблдон в 2022 году. До 2018 года спортсменка представляла Россию.

Жабер в полуфинале сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Белоруссия), которая в среду одолела американку Мэдисон Киз – 6:2, 6:4. Другая полуфинальная пара была сформирована сутками ранее, ее составили Элина Свитолина (Украина, №76 мирового рейтинга) – Маркета Вондроушова (Чехия, 42).

Уимблдон-2023

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