Аршавин заявил, что не видит смысла в отъезде российских футболистов за рубеж

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что переход в зарубежные клубы для отечественных игроков нецелесообразен.

"Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же "Локомотив" чем отличается от "Торино" или "Аталанты"?" - приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

"Я называю такие переходы "ни денег, ни славы". Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги", - подчеркнул Аршавин.

Аршавин – обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита"; в сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы. Все эти награды датированы 2008 годом, а в 2009г. перешел в лондонский "Арсенал", где играл до 2013 года.

Пример с "Локомотивом" и итальянскими клубами – отсылка к карьере полузащитника сборной России Алексея Миранчука, который является игроком "Аталанты", а также на правах аренды защищал цвета "Торино".