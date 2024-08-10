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Еще одна провалившая гендерный тест боксерша выиграла ОИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Линь Юйтин из Тайваня завоевала золотую медаль женских соревнований по боксу на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

В финале весовой категории до 57 кг она победила представительницу Польши Юлию Шеремету.

В 2023 году Линь Юйтин была отстранена Международной ассоциацией бокса (IBA) от участия в чемпионате мира как спортсменка, провалившая гендерный тест. Однако МОК допустил ее до участия в ОИ. В аналогичной ситуации оказалась и алжирка Иман Хелиф, которая сутками ранее выиграла золото в категории веса до 66 кг.

Олимпиада-2024 в Париже

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IBA МОК ОИ
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