Еще одна провалившая гендерный тест боксерша выиграла ОИ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Линь Юйтин из Тайваня завоевала золотую медаль женских соревнований по боксу на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

В финале весовой категории до 57 кг она победила представительницу Польши Юлию Шеремету.

В 2023 году Линь Юйтин была отстранена Международной ассоциацией бокса (IBA) от участия в чемпионате мира как спортсменка, провалившая гендерный тест. Однако МОК допустил ее до участия в ОИ. В аналогичной ситуации оказалась и алжирка Иман Хелиф, которая сутками ранее выиграла золото в категории веса до 66 кг.