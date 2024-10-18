Бетербиев затруднился назвать бой с Биволом поединком десятилетия

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев затруднился называть победный бой с соотечественником Дмитрием Биволом событием десятилетия, к этому статусу эксперты причисляли противостояние еще до начала поединка.

"Оправдал ли наш бой этот статус? Я не знаю. Главное мы выявили кто чемпион в этом весе - и все. В этом же цель была этого боя. У нас есть абсолютный чемпион мира, а насчет этого статуса, это уже болельщикам, экспертам решать", - сказал Бетербиев "Интерфаксу".

Бой Бетербиева с Биволом прошел в Эр-Рияде в ночь на 13 октября по московскому времени. Победу в поединке одержал Бетербиев по решению судей после окончания 12 раундов.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 – нокаутом).