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Сборная Словакии победила Белоруссию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии нанесли поражение соперникам из команды Белоруссии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Риге в пятницу чемпионата мира.

Результат встречи – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу словаков.

По два гола в составе победителей провели Кристиан Поспишил (4-я и 12-я, в большинстве, минуты) и Петер Цегларик (10 – в большинстве, 60 –в пустые ворота). Еще один гол – на счету Марека Гривика (46).

Оба шайбы сборная Белоруссии провела во второй половине третьего периода, их авторами стали Михаил Стефанович (54), отличившийся, когда в составе соперника из-за удалений осталось три полевых игрока, и Егор Шарангович (55).

Соперники являются участниками группы А, в которую также входит Россия. Ранее россияне со счетом 4:3 победили Чехию.

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