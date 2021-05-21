Сборная России победила Чехию
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Риге чемпионата мира-2021.
Результат встречи – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу россиян.
В составе сборной России, из-за санкций CAS выступающей под флагом ОКР, шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута, в большинстве), Артем Швец-Роговой (37, в меньшинстве), Александр Барабанов (46), Михаил Григоренко (60).
В составе сборной Чехии голы провели Якуб Флек (10), Якуб Врана (38), Доминик Кубалик (58, в большинстве).
May 21, 2021
"Интерфакс" вел тестовую трансляцию игры.
Сборная России представляет группу А, где также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).