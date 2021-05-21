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Сборная России победила Чехию

Сборная России победила Чехию
Сборная России победила Чехию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Риге чемпионата мира-2021.

Результат встречи – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу россиян.

В составе сборной России, из-за санкций CAS выступающей под флагом ОКР, шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута, в большинстве), Артем Швец-Роговой (37, в меньшинстве), Александр Барабанов (46), Михаил Григоренко (60).

В составе сборной Чехии голы провели Якуб Флек (10), Якуб Врана (38), Доминик Кубалик (58, в большинстве).

"Интерфакс" вел тестовую трансляцию игры.

Сборная России представляет группу А, где также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

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