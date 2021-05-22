Сборная России крупно победила Великобританию

Российский хоккеист Сергей Толчинский забивает шайбу в ворота Великобритании Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России с крупным счетом нанесли поражение национальной команде Великобритании во втором своем матче в рамках чемпионата мира, проходящего в Риге.

Результат встречи – 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) в пользу россиян.

В составе сборной России голы провели Антон Бурдасов (6-я, в большинстве, 10-я минуты), Михаил Григоренко (8, в меньшинстве), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50, в большинстве), Антон Слепышев (54).

У сборной Великобритании отличился Лиам Кирк (19, в большинстве).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Сборная России выиграла на ЧМ второй матч подряд. Накануне она со счетом 4:3 взяла верх над Чехией. Теперь в активе подопечных Валерия Брагина 6 очков, команда возглавляет группу А.

Для британцев матч против россиян был первым на ЧМ-2021.

Далее сборная России на групповом этапе сыграет со Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

ЧМ-2021 в столице Латвии проходит с 21 мая по 6 июня.