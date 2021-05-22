Великобритания - Россия. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят второй матч на чемпионате мира
Чемпионат мира-2021 проходит в Латвии
В группе В вообще занимательные дела происходят. Вчера Латвия победила Канаду.
Трансляцию для вас, кстати (хорошо бы не наоборот), ведет Владимир Нардин.
Ворота сборной России сегодня защищает Иван Бочаров. Вчера - Александр Самонов.
Есть состав на матч с британцами! Изучаем. #россиявмоемсердце pic.twitter.com/uqaGH98zgJ— Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2021
Сутками ранее сборная России нанесла поражение Чехии - 4:3! Для британцев это первый матч на турнире.
"Интерфакс" начинает трансляцию второго матча сборной России на чемпионате мира в Риге. Сегодня мы играем с Великобританией. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!