ЧМ по хоккею 2021

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Великобритания - Россия. Онлайн

Хоккеисты сборной России проводят второй матч на чемпионате мира

Великобритания - Россия. Онлайн
Игроки сборной России на ЧМ по хоккею - 2021
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Чемпионат мира-2021 проходит в Латвии

В группе В вообще занимательные дела происходят. Вчера Латвия победила Канаду.

Мы играем в группе А. В соседней группе работает немецкая машина: сборная Германии сегодня победила Норвегию - 5:1, вчера - Италию, 9:4.

Трансляцию для вас, кстати (хорошо бы не наоборот), ведет Владимир Нардин.

Ворота сборной России сегодня защищает Иван Бочаров. Вчера - Александр Самонов.

Сутками ранее сборная России нанесла поражение Чехии - 4:3! Для британцев это первый матч на турнире.

"Интерфакс" начинает трансляцию второго матча сборной России на чемпионате мира в Риге. Сегодня мы играем с Великобританией. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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