Словакия - Россия. Онлайн
В Риге встречаются лидеры группы А
К очному противостоянию команды набрали по 6 очков
Интересный момент
Игра головой 🤔#SVKRUS pic.twitter.com/DIF2fCWEar— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 24, 2021
Сборная России - в полном составе. Ни технических, ни иных проблем словаки нам не создали
В моей трансляции возникали технические проблемы, мешавшие просмотру контента. Приносим свои извинения
Сборная России осталась в меньшинстве: удален Владислав Каменев
В матче Латвия - Италия счет пока 0:0
Оживление у ворот Александра Самонова, который и сам сейчас выручил в ближнем бою, да и в штангу попал один из словацких хоккеистов!
Счет по броскам в створ ворот сейчас - 6-5 в пользу сборной Словакии
Впечатляющий силовой прием в исполнении Шалунова, припечатал он словака Княжко. Княжко встал и продолжил игру. Будь он футболистом - клиническая смерть, не иначе
Слепышев подхватил шайбу в центре словацкой зоны и бросил. Показалось (впрочем, мало ли что мне показалось) он и сам не верил, что пробьет вратаря Гудачека. Они и не пробил.
Через левый борт вошли словаки в нашу зону и даже нанесли броски с близкого расстояния. Но с острого угла, а на пути стоял вратарь Самонов со всей своей амуниции. Попробуй, найди лазейку
Как классно наши игроки серией кинжальных передач вошли в зону соперника, где и продолжили перепасовку. В итоге Карнаухов замыкал прострел у штанги, но попасть по воротам не смог
Россияне тоже пытаются обострить и тоже подставленной клюшкой. Эффект - тот же самый
Это был бросок от синей линии. И не очень простой для вратаря Самонова момент: словацкий хоккеист подставил клюшку, в итоге шайба срикошетила в другую сторону. В том-то и повезло, что мимо
Первый момент состоялся у наших ворот. Шайба пролетела рядом со штангой вне их створа. Так что все нормально
Матч начался!
Состав сборной России на матч со Словакией
Состав на игру против Словакии ✊— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/fr9XUq9GP5
К слову о Канаде
Канада с одним голом стала аутсайдером ЧМ по результативности в двух турах— Интерфакс (@interfax_news) May 23, 2021
https://t.co/zLFbRnpu8F
Параллельно с нашим матчем пройдет игра между Латвией и Италией. Латвия в первом туре сенсационно победила самих канадцев. Канадцы потом продули США и теперь делят статус аутсайдера с Италией - по ноль очков.
С турнирными таблицами вы можете ознакомиться в нашем спецпроекте. Собственно говоря, вы и так уже в нем находитесь. Но здесь есть разные фишечки - классные фотогалереи (делали Таня и Энна), описания команд (тоже норм, делал я), статистика, результаты матчей.
В первом матче сборная России одолела Чехию со счетом 4:3, во втором - Великобританию (7:1). Словаки сначала взяли верх над Белоруссией (5:2), затем - над Британией (2:1). По победам над британцами мы круче, тут не поспоришь.
Репортаж для вас ведет Владимир Нардин
Игра начнется в 16:15 по московскому времени
Сегодня сборная России на ЧМ играет со Словакией, а "Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию этого противостояния
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