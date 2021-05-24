ЧМ по хоккею 2021

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AНачало в 16:15Словакия Словакия0 : 0Россия РоссияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Латвия Латвия0 : 0Италия ИталияПервый периодAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

Словакия - Россия. Онлайн

В Риге встречаются лидеры группы А

Словакия - Россия. Онлайн
Словакия - Россия. Онлайн
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

К очному противостоянию команды набрали по 6 очков

15'

Интересный момент

14'

Сборная России - в полном составе. Ни технических, ни иных проблем словаки нам не создали

13'

В моей трансляции возникали технические проблемы, мешавшие просмотру контента. Приносим свои извинения

12'

Сборная России осталась в меньшинстве: удален Владислав Каменев

10'

В матче Латвия - Италия счет пока 0:0

9'

Оживление у ворот Александра Самонова, который и сам сейчас выручил в ближнем бою, да и в штангу попал один из словацких хоккеистов!

8'

Счет по броскам в створ ворот сейчас - 6-5 в пользу сборной Словакии

7'

Впечатляющий силовой прием в исполнении Шалунова, припечатал он словака Княжко. Княжко встал и продолжил игру. Будь он футболистом - клиническая смерть, не иначе

6'

Слепышев подхватил шайбу в центре словацкой зоны и бросил. Показалось (впрочем, мало ли что мне показалось) он и сам не верил, что пробьет вратаря Гудачека. Они и не пробил.

5'

Через левый борт вошли словаки в нашу зону и даже нанесли броски с близкого расстояния. Но  с острого угла, а на пути стоял вратарь Самонов со всей своей амуниции. Попробуй, найди лазейку

4'

Как классно наши игроки серией кинжальных передач вошли в зону соперника, где и продолжили перепасовку. В итоге Карнаухов замыкал прострел у штанги, но попасть по воротам не смог

2'

Россияне тоже пытаются обострить и тоже подставленной клюшкой. Эффект - тот же самый

1'

Это был бросок от синей линии. И не очень простой для вратаря Самонова момент: словацкий хоккеист подставил клюшку, в итоге шайба срикошетила в другую сторону. В том-то и повезло, что мимо

1'

Первый момент состоялся у наших ворот. Шайба пролетела рядом со штангой вне их створа. Так что все нормально

1'

Матч начался!

Состав сборной России на матч со Словакией

К слову о Канаде

Параллельно с нашим матчем пройдет игра между Латвией и Италией. Латвия в первом туре сенсационно победила самих канадцев. Канадцы потом продули США и теперь делят статус аутсайдера с Италией - по ноль очков.

С турнирными таблицами вы можете ознакомиться в нашем спецпроекте. Собственно говоря, вы и так уже в нем находитесь. Но здесь есть разные фишечки - классные фотогалереи (делали Таня и Энна), описания команд (тоже норм, делал я),  статистика, результаты матчей.

В первом матче сборная России одолела Чехию со счетом 4:3, во втором - Великобританию (7:1). Словаки сначала взяли верх над Белоруссией (5:2), затем - над Британией (2:1). По победам над британцами мы круче, тут не поспоришь.

Репортаж для вас ведет Владимир Нардин

Игра начнется в 16:15 по московскому времени

Сегодня сборная России на ЧМ играет со Словакией, а "Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию этого противостояния

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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