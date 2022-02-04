Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине

Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В столице зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине состоялось зажжение огня ОИ, оно символизирует старт олимпийских соревнований.

Зажжение прошло в рамках церемония открытия Олимпиады.

Огонь был размещен в специально оформленной снежинке, которая в итоге была поднята до вершины арены "Птичье гнездо".

🔥✨The Olympic flame has been lit inside the beautiful snowflake at the Beijing 2022 Olympic Winter Games #OpeningCeremony.

💓💪Such an innovative and inspiring moment to see!#Beijing2022 #Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture

📸: GettyImages pic.twitter.com/L1zhAB1BOw — Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

Пекин стал первым в истории городом, который принял и летние (2008 год) и зимние игры.