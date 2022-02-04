Олимпиада Пекин 2022

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Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине

Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине
Огонь XXIV зимних Игр-2022 зажжен в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В столице зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине состоялось зажжение огня ОИ, оно символизирует старт олимпийских соревнований.

Зажжение прошло в рамках церемония открытия Олимпиады.

Огонь был размещен в специально оформленной снежинке, которая в итоге была поднята до вершины арены "Птичье гнездо".

Пекин стал первым в истории городом, который принял и летние (2008 год) и зимние игры.

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