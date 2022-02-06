Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеФото Весь спорт Поиск
Поиск
Фристайл15:30Женщины. Финал  Австралия США РоссияПодробнееЛыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Россия ФинляндияПодробнее

Японец Кобаяси выиграл ОИ-2022 в прыжках с трамплина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский спортсмен Рею Кобаяси одержал победу в соревнованиях по прыжкам с трамплина категории HS-106 на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

Кобаяси набрал 275 баллов.

Серебряную медаль завоевал австриец Мануэль Феттнер (270,8 баллов). Бронза у поляка Давида Кубацки (265,9).

Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший в итоговом протоколе пятое место (261,5). Перед решающей попыткой Климов шел четвертым и претендовал на медаль, однако последним прыжком не смог показать достаточного для награды результата.

Еще один россиянин Даниил Садреев стал восьмым (259,4), Роман Трофимов - 23-й (244,7).

К данной категории трамплинов относятся сооружения длиной от 75 до 99 метров.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

17
прыжки с трамплина Рею Кобаяси ОИ-2022 Олимпиада

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Валиева заявлена на короткую программу командного турнира фигуристок

Российские биатлонисты завоевали бронзу Игр в смешанной эстафете

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 5 февраля. Онлайн

Фотогалереи

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022

Валиева заявлена на короткую программу командного турнира фигуристок

Российские биатлонисты завоевали бронзу Игр в смешанной эстафете

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине

Лыжница Непряева завоевала первую медаль Олимпиады в Пекине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });