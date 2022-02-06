Японец Кобаяси выиграл ОИ-2022 в прыжках с трамплина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Японский спортсмен Рею Кобаяси одержал победу в соревнованиях по прыжкам с трамплина категории HS-106 на Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

Кобаяси набрал 275 баллов.

Серебряную медаль завоевал австриец Мануэль Феттнер (270,8 баллов). Бронза у поляка Давида Кубацки (265,9).

Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший в итоговом протоколе пятое место (261,5). Перед решающей попыткой Климов шел четвертым и претендовал на медаль, однако последним прыжком не смог показать достаточного для награды результата.

Еще один россиянин Даниил Садреев стал восьмым (259,4), Роман Трофимов - 23-й (244,7).

К данной категории трамплинов относятся сооружения длиной от 75 до 99 метров.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.