Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 9 февраля. Онлайн

В среду на Олимпиаде-2022 будет разыграно шесть комплектов наград

Игры в Пекине. 9 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 9 февраля. Онлайн
Фото: АР/ТАСС

А в 11:40 по московскому времени, я вас поздравляю, мужская сборная России начнет свой турнирный путь, ей предстоит игра со Швейцарией!

Позже пройдут соревнования с участием наших в лыжном двоеборье, шорт-треке, санном спорте. Это я про медали пока

Александра Паршина представит Россию в сноуборде в кроссе в четвертьфинале. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль туда не отобрались

Также сейчас идут соревнования среди горнолыжниц в слаломе. Сборную России представляют Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова. Пока, к сожалению, вдалеке от призовых мест, скроллить таблицу в поисках наших фамилий надо долго

Сегодня на Играх-2022 будет разыграно пять комплектов наград. Это с учетом того, что один уже разыгран - среди мужчин-фристайлистов. Наши там даже не участвовали - ничего, бывает

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" продолжает серию текстовых трансляций, посвященных зимней Олимпиаде в Пекине!

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

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Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, оба золота выиграл на ОИ-2014 в Сочи. Он - американец, гражданство РФ получил, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году они развелись.Хоккеист Михаил Григоренко стал обладателем золота ОИ, выиграв в составе сборной России Олимпиаду-2018.Фигурист Никита Кацалапов стал чемпионом Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Еленой Ильиных. Сейчас его партнершей является Виктория Синицина.Хоккеист Никита Гусев - олимпийский чемпион-2018Семен Елистратов - чемпион сочинской Олимпиады-2014 по шорт-трекуХоккеист Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом благодаря триумфу сборной России на ОИ-2018Хоккеист Егор Яковлев - чемпион Олимпийских игр-2018Скелетонист Александр Третьяков - триумфатор Олимпиады-2014 в СочиХоккеист Никита Нестеров - олимпийский чемпион-2018Хоккеист Сергей Андронов выиграл золото Олимпиады-2018
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
Олимпиада-2022

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