Игры в Пекине. 9 февраля. Онлайн
В среду на Олимпиаде-2022 будет разыграно шесть комплектов наград
А в 11:40 по московскому времени, я вас поздравляю, мужская сборная России начнет свой турнирный путь, ей предстоит игра со Швейцарией!
Позже пройдут соревнования с участием наших в лыжном двоеборье, шорт-треке, санном спорте. Это я про медали пока
Александра Паршина представит Россию в сноуборде в кроссе в четвертьфинале. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль туда не отобрались
Также сейчас идут соревнования среди горнолыжниц в слаломе. Сборную России представляют Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева, Полина Мельникова. Пока, к сожалению, вдалеке от призовых мест, скроллить таблицу в поисках наших фамилий надо долго
Сегодня на Играх-2022 будет разыграно пять комплектов наград. Это с учетом того, что один уже разыгран - среди мужчин-фристайлистов. Наши там даже не участвовали - ничего, бывает
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" продолжает серию текстовых трансляций, посвященных зимней Олимпиаде в Пекине!