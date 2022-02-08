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Россия завершила соревновательный день на седьмом месте медального зачета

Россия завершила соревновательный день на седьмом месте медального зачета
Лыжник Александр Терентьев
Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийцы российской команды завоевали три бронзовые медали на зимних Играх-2022 в Пекине во вторник.

Обладателями этих наград стали сноубордист Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе, лыжник Александр Терентьев в спринте, а также саночница Татьяна Иванова.

Теперь у команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, 10 медалей - две золотые, три серебряные и пять бронзовых. С этими показателями она занимает седьмую строчку в общем зачете, тогда как предыдущий соревновательный день завершила на втором месте – вслед за Швецией.

Швеция продолжает лидировать в медальном зачете (4, 1, 1), второе место занимают Нидерланды (3, 3, 1), третье делят Китай и Германия (3, 2, 0).

Между тем, Россия сохраняет лидерство по общему (10) числу наград. Второе место занимает Норвегия – 8, ближайшие ее преследователи – Нидерланды, Италия и Австрия (по 7).

Хроника 23 января – 08 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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