Российская фристайлистка Таталина стала четвертой на ОИ в слоупстайле
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Таталина заняла четвертое место в соревнованиях по фристайлу в слоупстайле.
Лучшим ее результатом оказался тот, которого она достигла в последней, третьей попытке – 75,51 балла.
Золото в этой дисциплине завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо, заработавшая 86,56 балла. Второе место заняла китаянка Эйлин Гу (86,23). Бронзовым призером стала Келли Силдару из Эстонии (82,06).
Олимпиада-2022 проходит с 4 по 20 февраля.