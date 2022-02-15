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Фристайлистка Таталина считает, что ее засудили в слоупстайле на ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская фристайлистка Анастасия Таталина называет нечестным судейство на олимпийских соревнованиях в слоупстайле, где она заняла четвертое место.

"Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов", - приводит слова спортсменки пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно", - заявила Таталина.

Лучшим ее результатом оказался тот, которого она достигла в последней, третьей попытке - 75,51 балла.

Золото в этой дисциплине завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо, заработавшая 86,56 балла. Второе место заняла китаянка Эйлин Гу (86,23). Бронзовым призером стала Келли Силдару из Эстонии (82,06).

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