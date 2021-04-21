"Ювентус" и "Милан" усомнились в реализации проекта Суперлиги

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" считают, что массовый выход команд из состава европейской Суперлиги ставит под сомнение дальнейшую перспективу проекта.

В заявлении клуба из Турина говорится, что ему "известно о намерениях некоторых клубов выйти из этого проекта, хотя необходимые процедуры по соглашению между клубами еще не выполнены".

"В этом контексте "Ювентус", оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время проект имеет мало шансов для завершения в том виде, в котором он был изначально задуман", - подчеркивается в обращении.

В клубе также отметили, что "Ювентус" "по-прежнему привержен делу создания долгосрочной ценности для клуба и всего футбольного движения".

В свою очередь, в "Милане" подчеркивают необходимость прислушаться к мнению болельщиков.

"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий", - говорится в заявлении.

"Тем не менее, болельщики со всего мира выразили обеспокоенность по поводу Суперлиги, и "Милан" должен внимательно относиться к мнению тех, кто любит этот замечательный вид спорта", - отмечается в заявлении.

"Мы продолжим упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола", - говорится также в обращении "Милана".

О создании Суперлиги с участием в ней топовых клубов Европы сообщалось в понедельник. Новый проект вызвал резкую критику со стороны руководства УЕФА, ФИФА, национальных федераций. Глава УЕФА Александр Чеферин, в частности, заявлял о запрете участия на чемпионатах мира и Европы игроков клубов Суперлиги.

Во вторник вечером "Манчестер Сити" первым из клубов объявил о решении выйти из состава Суперлиги. Вскоре аналогичные шаги предприняли и остальные клубы из Англии, фигурировавшие в числе участников проекта – "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси".

В среду о своем выходе из Суперлиги проинформировали итальянский "Интер" и испанский "Атлетико". Таким образом, среди тех, кто после ухода других клубов еще не высказал свою позицию, остаются испанские "Барселона" и "Реал".

Предполагалось, что в Суперлиге примут участие 20 команд. Ранее было известно о 12 клубах, которые должны были играть в Суперлиге на постоянной основе. Сообщалось также о том, что предложения были направлены еще трем командам. Остальные пять должны были через квалификацию с у четом результатов в национальных чемпионатах.