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Генсек ООН посетит Олимпийские игры в Пекине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на посещение Олимпийских игр в Пекине, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, генсек ООН "получил приглашение от МОК посетить зимние игры в Пекине и принял его".

Решение Гутерриша отправиться на Олимпиаду в Пекин прозвучало на фоне того, как ряд стран решил объявить дипломатический бойкот.

Так, ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Австралия, Великобритания и Канада. Они объяснили это нарушением в Китае прав уйгуров в Синьцзяне.

В Пекине дипломатический бойкот назвали бесполезным мероприятием, указав, что "спорт не имеет ничего общего с политикой".

Олимпиада-2022 ООН МОК Антониу Гутерриш

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