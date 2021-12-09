В Пекине назвали фарсом дипломатический бойкот Олимпиады

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Дипломатический бойкот, устроенный рядом стран зимним Олимпийским играм в Пекине, является бесполезным мероприятием, заявил в четверг представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Спорт не имеет ничего общего с политикой. А это они (эти страны - ИФ) написали, срежиссировали и поставили этот фарс", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

Он напомнил, что Китай не отправлял приглашения властям США, Канады и Великобритании, а присутствие или отсутствие их официальных лиц не повлияет на успех Олимпиады. При этом он выразил уверенность, что за дипломатическим бойкотом Вашингтона, Лондона, Оттавы и Канберры цепной реакции в мире не последует.

"К настоящему моменту бесчисленное множество глав государств, правительств, членов правящих семей зарегистрировались для присутствия на Зимних Олимпийских играх в Пекине, и мы им рады", - сказал он.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Австралия, Великобритания и Канада. Предлогом для этого решения они называли нарушение в Китае прав человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Новая Зеландия также сообщила Пекину, что не будет отправлять официальных лиц из-за ограничений на путешествия, введенные по причине пандемии COVID-19, однако упомянула и о беспокойстве в связи с соблюдением прав человека в Китае, добавляет AP.