Судья исключил отмену результата Большунова из-за допущенного им нарушения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Лыжный судья Валерий Махт признал факт нарушения со стороны россиянина Александра Большунова на скиатлоне в рамках Игр-2022 в Пекине, однако, по его словам, это вряд ли приведет к отмене победы.

Речь идет об инциденте во время смены лыж по ходу гонки, когда Большунов промахнулся и положил палку не в свой бокс, а в бокс норвежца Йоханнеса Клебо.

"Нарушение на самом деле было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили это нарушение. Большунов должен был положить весь свой инвентарь в своём боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперёк бокса норвежцев, Александр её поправил, но она попала в бокс Клебо. Большунов мог этого не заметить и думать, что палка всё-таки упала в его бокс", - приводит слова Махта "Чемпионат".

"Прецедент был, нарушение было. Норвежцы могут подать протест. Трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно. При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо", - отметил судья.

"Преимущества Большунов не получил. Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Считаю, что протест может быть отклонён на 80%", - заявил Махт.

Как сообщалось, Большунов стал победителем гонки, вторым финишировал еще один россиянин Денис Спицов. Клебо отстал от Большунова более чем на 9 минут, став 40-м.