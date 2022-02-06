Большунов повредил пьедестал на церемонии награждения
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов нечаянно повредил подиум во время церемонии награждения победителей и призеров в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Поднявшись на верхнюю ступень пьедестала победитель гонки Большунов на эмоциях подпрыгнул, а когда приземлился, от подиума отвалилась передняя часть с изображением олимпийских колец. Спортсмен попытался приподнять плашку, но безуспешно.
Выиграв золото в скиатлоне в воскресенье, Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
Второе место занял еще один представитель России Денис Спицов.