Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Золото Большунова - первая награда высшего достоинства в копилке российской команды в Пекине

Александр Большунов Фото: Clive Rose/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, финишировав первым в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Дистанцию 30 км (15 км классическим ходом + 15 км коньковым ходом) он преодолел за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

Золото Большунова - первая награда высшего достоинства в копилке российской команды на ОИ-2022. При этом для неоднократного призера Олимпийских игр это первая золотая медаль ОИ в карьере. Финишную черту он пересек с флагом Олимпийского комитета России, под которым выступают отечественные спортсмены.

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ДААААААААААА! ДААААААААА! БОЛЬШУУУУУНОООООВВВ!



ФАНТАСТИКА! АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ ВЫИГРЫВАЕТ СКИАТЛОН С СУМАСШЕДШИМ ОТРЫВОМ!!!



ПЕРВАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ НА ИГРАХ В ПЕКИНЕ!



БРАВОООООООООО! ГЕНИАЛЬНЫЙ БОЛЬШУНОВ!#Beijing2022 pic.twitter.com/b0YMUEjxEx — Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 6, 2022

Вторым финишировал еще один представитель России Денис Спицов. Он отстал от своего соотечественника на 1 минуту 11 секунд.

Третьим финишную черту пересек финн Ийво Нисканен, проигравший Большунову 2 минуты 2,4 секунды.

Еще два россиянина, Артем Мальцев и Алексей Червоткин заняли девятое и 36-е места соответственно.

Теперь у российских спортсменов в Пекине 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая медали. Сутками ранее Наталья Непряева стала серебряным призером в женском скиатлоне, бронзовую награду также завоевали отечественные биатлонисты в смешанной эстафете.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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