Путин поздравил Большунова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Александру Большунову, победителю XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине лыжных гонок в скиатлоне на дистанции 30 километров.

"От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", - отмечается в телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля в воскресенье.

Путин выразил убеждение, что выступление Большунова "станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев".

Президент пожелал спортсмену "новых успехов, здоровья и всего самого доброго". "Молодец!" - добавил Путин.

Золото Большунова - первая награда высшего достоинства в копилке российской команды на ОИ-2022. При этом для неоднократного призера Олимпийских игр это первая золотая медаль ОИ в карьере. Финишную черту он пересек с флагом Олимпийского комитета России, под которым выступают отечественные спортсмены.

Вторым финишировал еще один представитель России Денис Спицов.