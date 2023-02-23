Поиск

Высший суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение россиян

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пауза, связанная с получением Российским футбольным союзом (РФС) полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS), помешала Верховному суду Швейцарии принять апелляцию РФС к рассмотрению, заявил партнер правовой компании SILA, представляющей интересы РФС, Михаил Прокопец.

"В связи со сложившейся политической обстановкой, в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Российскую Федерацию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам", - цитирует его служба коммуникации РФС.

"С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии (SFT), которая, по мнению РФС, была направлена в срок. По имеющейся у нас информации суд отказал в приеме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство - пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин", - добавил Прокопец.

СпортМОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и БелоруссииМОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и БелоруссииЧитать подробнее

Юрист подчеркнул, что "РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты нарушенных прав спортсменов и иных заинтересованных лицо".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

РФС и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создали рабочую группу по обсуждению выхода РФС из УЕФА и последующий переход в Азиатскую конференцию футбола.

футбол РФС CAS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев проиграл чеху Легечке в четвертьфинале турнира в Дохе

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" в Лиге чемпионов

"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

"Спартак" победил "Локомотив" в матче Кубка России по футболу

Дзюба выйдет в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Спартака"

Илья Геркус 1 марта покинет пост президента ФК "Торпедо"

ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

ISU оспорил в CAS решение РУСАДА по Валиевой

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

МОК заявил об отсутствии планов отменять санкции против РФ и Белоруссии

Решение о переходе Федерации шахмат России в Азию будет принято 28 февраля

Призер ОИ Гаджимагомедов выиграл второй бой на профессиональном ринге

Сборной России по футболу предложили сыграть с Ираком

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });