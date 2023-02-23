Высший суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение россиян

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пауза, связанная с получением Российским футбольным союзом (РФС) полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS), помешала Верховному суду Швейцарии принять апелляцию РФС к рассмотрению, заявил партнер правовой компании SILA, представляющей интересы РФС, Михаил Прокопец.

"В связи со сложившейся политической обстановкой, в 2022 году возникли проблемы с бесперебойной доставкой корреспонденции из Швейцарии в Российскую Федерацию курьерскими службами. В этой связи полный текст решения CAS был получен представителями РФС только в январе этого года по независящим от представителей РФС причинам", - цитирует его служба коммуникации РФС.

"С момента получения оригинала решения представители РФС направили жалобу в Федеральный суд Швейцарии (SFT), которая, по мнению РФС, была направлена в срок. По имеющейся у нас информации суд отказал в приеме жалобы, сославшись на формальное обстоятельство - пропущенный срок, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока в связи с наличием обоснованных причин", - добавил Прокопец.

Юрист подчеркнул, что "РФС рассматривает возможность обращения в другие инстанции для защиты нарушенных прав спортсменов и иных заинтересованных лицо".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.

РФС и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создали рабочую группу по обсуждению выхода РФС из УЕФА и последующий переход в Азиатскую конференцию футбола.