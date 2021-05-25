Сборная Финляндии обыграла Норвегию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Cборная Финляндии по хоккею победила соперников из Норвегии в матче чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу финской сборной.

Победу Финляндии принесли шайбы Ииро Пакаринена (15-я минута), Антона Лунделла (22), Кима Ноусиайнена (26), Йере Иннала (48, в большинстве) и Ханнеса Бьорнинена (54). За Норвегию отличились Матис Олимб (2) и Тобиас Линдстрем (42).

Финляндия занимает третье место в группе B, набрав 7 очков. Норвегия идет в группе на шестом месте, имея в активе 3 очка.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.