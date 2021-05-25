Дания перед матчем с Россией победила Великобританию

Британцы заработали очко за ничью в основное время и оставили Швецию аутсайдером

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сборная Дании оказалась сильнее соперников из Великобритании в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Результат встречи - 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу датчан. Соперники не смогли выявить победителя в основное время, в овертайме сильнее оказалась Дания.

Счет в матче на третьей минуте открыл игрок британской команды Бен О'Коннор. Нападающий сборной Дании Юлиан Якобсен сравнял счет на 11-й минуте. Спустя три минуты Никлас Йенсен вывел Данию вперед, забросив свою четвертую шайбу на турнире. Британец Майк Хэммонд снова сделал счет равным на 57-й минуте.

Решающую шайбу на исходе овертайма (5-я минута) забросил датчанин Маркус Лауриндсен.

Дания и Великобритания выступают в группе A, где также играет сборная России. Великобританию российская команда обыграла со счётом 7:1. С Данией сборная России сыграет 26 мая.

В группе A лидирует Словакия, в активе которой 9 очков. Россия на втором месте с 6 очками. Дания занимает четвертую строчку (4 очка). Великобритания, набравшая свое первое очко (за ничью в основное время), идет на седьмом месте.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.