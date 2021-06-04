Нападающий Карнаухов высоко оценил систему подготовки сборной России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Хоккеист сборной России Павел Карнаухов считает, что процесс подготовки национальной команды к чемпионату мира в Риге был организован на высшем уровне.

"Я впервые на чемпионате мира и почувствовал, как здорово быть в сборной России. Тут отличная атмосфера и прекрасные парни. Кто-то рвался на лед с травмой. Кто-то спешил на помощь из НХЛ. Кто-то два месяца не видел семьи и пахал ради нашей общей мечты. Тем более горьким стало поражение. Ведь штаб сборной сумел сделать из нас команду, способную дойти до цели. На высшем уровне была и атмосфера, и система подготовки, и контакт с тренерами и менеджерами", - сказал Карнаухов, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Федерации хоккея России.

"Увы, но даже при таких условиях не смогли выполнить задачу", - посетовал нападающий.

Накануне сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале ЧМ и выбыла из борьбы за медали.