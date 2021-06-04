Поражение сборной России от Канады расстроило Путина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин расстроился после поражения сборной России в матче с командой Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вылета с турнира, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"(...) он расстроился вместе с нами - это однозначно", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Он также сообщил, что у президента пока нет в графике посещения матчей чемпионата Европы по футболу, часть игр которого пройдет в Санкт-Петербурге. "Нет, пока нет в графике, я думаю, что он в любом случае будет болеть за наших футболистов", - сказал Песков.

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале ЧМ в четверг уступили Канаде со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме.

Стадии плей-офф предшествовал основной этап, где россияне в своей группе заняли первое место, канадцы – четвертое.