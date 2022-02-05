Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото в смешанной эстафете
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китайские шорт-трекисты стали победителями смешанной эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В финальном заезде команда Китая показала время 2 минуты 37,34 секунды.
Второй стала сборная Италии (+0,02 секунды). Третье место заняла команда Венгрии (+3,58).
Для Китая эта медаль стала первой на текущей Олимпиаде.
Россияне добрались до полуфинала. Команда, за которую выступили Софья Просвирнова, Елена Серегина, Семен Елистратов и Константин Ивлиев, была дисквалифицирована за нарушение правил при передаче эстафеты.
Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.