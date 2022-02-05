Шведский фристайлист Вальберг стал чемпионом ОИ-2022 в могуле
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Швед Вальтер Вальберг стал победителем соревнований в могуле на Олимпиаде-2022в Пекине.
Вальберг набрал 83,23 балла.
"Серебро" завоевал канадец Микаэль Кингсбери (82,18 балла). Третий результат показал японец Икума Хоришима (81,48).
Россиянин Никита Андреев не смог попасть в решающий раунд соревнований, заняв в итоговом протоколе 12-е место. Еще один россиянин Никита Новицкий стал 13-м.
Олимпийские игры-2022 официально стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.