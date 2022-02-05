Нидерландская конькобежка выиграла золото ОИ в забеге на 3000 м
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль Игр-2022 в Пекине в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 м.
Ее время – 3 минуты 56,930 секунды.
Второе место с отставанием в 1,13 секунды заняла итальянка Франческа Лоллобриджида, обладательницей бронзовой награды стала канадка Изабель Вайдеман, уступившая победительнице 1,71 секунды.
Россиянка Евгения Лаленкова заняла 10-е место (+6,49), ее соотечественника Наталья Воронина – 11-е (+6,91).