Немец Гайгер выиграл лыжное двоеборье на Олимпиаде

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Немецкий спортсмен Винценц Гайгер стал победителем лыжного двоеборья на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Гайгер финишировал в лыжной гонке со временем 25 минут 7,7 секунды. После этапа прыжков с трамплина Гайгер шел 11-м.

Серебряным призером соревнований стал норвежец Йорген Граабак (+0,8 секунды). Бронзу получил австриец Лукас Грейдерер (+6,6).

Лучшим среди россиян стал Вячеслав Барков, он завершил лыжную гонку на 38-м месте (+5:46). Артем Галунин - 39-й (+6:31), Самир Мастиев - 40-й (+6:51).

Гайгер стал двукратным олимпийским чемпионом, на Играх-2018 в Пхенчхане немец выигрывал эстафету.

Лыжное двоеборье состоит из двух этапов - прыжок с трамплина и лыжная гонка, стартовый протокол которой формируется по итогам прыжковой части соревнований.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.