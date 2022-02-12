Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что ситуация с обнаружением запрещенного вещества в допинг-пробе спортсменки - стечение обстоятельств либо спланированная акция.

"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома - это не надо доказывать", - сказала Тутберидзе, чьи слова приводит сайт Первого канала в субботу.

Она не понимает, "почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр: или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план".

"Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует", - добавила Тутберидзе.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.