Китайский конькобежец Гао с олимпийским рекордом выиграл ОИ на 500-метровке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китаец Тинъюй Гао выиграл соревнования конькобежцев на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Гао финишировал с результатом 34,32 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущий рекорд был установлен на Играх-2018 в Пхенчхане, когда норвежец Ховар Лорентсен показал результат 34,41 секунды.

Второе место занял представитель Южной Кореи Чха Мин Гю (+0,07 секунд). Бронза - у японца Ватару Моригисэ (+0,17).

Лучшим из россиян стал Артем Арефьев, который показал седьмое время (+0,24). Виктор Муштаков – девятый (+0,28), Руслан Мурашов – десятый (+0,31).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.