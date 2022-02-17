Путин поздравил Щербакову и передал "особые слова" ее подругам по сборной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.

"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность - звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр", - отметил президент, пожелав Щербаковой новых достижений.

Путин также передал "особые, самые добрые слова" - в адрес тренеров и наставников Щербаковой, а также ее подруг по сборной.

В четверг Анна Щербакова завоевала золото зимних Игр-2022 в Пекине в одиночном катании. Серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова. Бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

В активе команды ОКР теперь 26 медалей - пять золотых, девять серебряных, 12 бронзовых.