Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее

Путин поздравил Щербакову и передал "особые слова" ее подругам по сборной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпиаде в Пекине.

СпортЩербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертойЩербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертойЧитать подробнее

"Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность - звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр", - отметил президент, пожелав Щербаковой новых достижений.

Путин также передал "особые, самые добрые слова" - в адрес тренеров и наставников Щербаковой, а также ее подруг по сборной.

В четверг Анна Щербакова завоевала золото зимних Игр-2022 в Пекине в одиночном катании. Серебряным призером стала ее соотечественница Александра Трусова. Бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

В активе команды ОКР теперь 26 медалей - пять золотых, девять серебряных, 12 бронзовых.

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

11
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.Вик Уайлд - двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, оба золота выиграл на ОИ-2014 в Сочи. Он - американец, гражданство РФ получил, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году они развелись.Хоккеист Михаил Григоренко стал обладателем золота ОИ, выиграв в составе сборной России Олимпиаду-2018.Фигурист Никита Кацалапов стал чемпионом Олимпиады-2014 в командных соревнованиях, выступая в танцевальной паре с Еленой Ильиных. Сейчас его партнершей является Виктория Синицина.Хоккеист Никита Гусев - олимпийский чемпион-2018Семен Елистратов - чемпион сочинской Олимпиады-2014 по шорт-трекуХоккеист Вячеслав Войнов стал олимпийским чемпионом благодаря триумфу сборной России на ОИ-2018Хоккеист Егор Яковлев - чемпион Олимпийских игр-2018Скелетонист Александр Третьяков - триумфатор Олимпиады-2014 в СочиХоккеист Никита Нестеров - олимпийский чемпион-2018Хоккеист Сергей Андронов выиграл золото Олимпиады-2018
Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
Хроника 23 января – 17 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Олимпиада

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Фотогалереи

Олимпийские падения
10

Олимпийские падения

Олимпиада-2022 в Пекине
19

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг

Россияне завоевали по одной золотой и серебряной медали на ОИ в четверг

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

Щербакова выиграла золото ОИ, Валиева стала четвертой

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });